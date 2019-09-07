2019/09/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، مباشرتها وعبر اللجان التابعة لفرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية بتجهيز الهيئات والمواكب الحسينية بالغاز السائل والنفط الابيض وزيت الغاز.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الشركة اعدت خطة مسبقة لموسم زيارة عاشوراء تعتمد على اساس توزيع المدينة الى قطاعات مختلفة”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجهيز المواكب الحسينية بالمنتجات النفطية ضمن خطة زيارة عاشوراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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