اعتقال احد كبار تجار المخدرات في الديوانية

2019/09/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية، من اعتقال احد تجار المواد المخدرة في منطقة الحي العصري، وسط الديوانية".وأضافت أن" عملية الاعتقال تمت خلال كمين محكم نفذته المفارز، وضبطت بحوزة المتهم مواد مخدرة مختلفة الأصناف، تمت مصادرتها وإحالة المتهم إلى الجهات المعنية".انتهى..م.م

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