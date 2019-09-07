الهند تفقد الاتصال بمركبتها الفضائية

2019/09/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن" المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية "تشاندريان-2" اليوم"، مضيفا، انه" في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور".وتعتبر بعثة "تشاندرايان-2"، استمرارا للبرنامج الهندي، الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول 2008.وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان-2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه".انتهى..م.م

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