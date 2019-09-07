قوة امريكية تقطع طريق الموصل – الشرقاط

2019/09/07 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة امريكية قطعت الطريق البري بين مدينتي الموصل مركز محافظة نينوى والشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أمريكية مكونة من ثلاثة همرات قطعت الطريق البري موصل – شرقاط فجر اليوم لاسباب غير معلومة”، مبينا أن “القطع استمر ثلاث ساعات قبل ان تنسحب القوة الى مخمور”.وأضاف […]

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