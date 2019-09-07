2019/09/07 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
افاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة امريكية قطعت الطريق البري بين مدينتي الموصل مركز محافظة نينوى والشرقاط بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أمريكية مكونة من ثلاثة همرات قطعت الطريق البري موصل – شرقاط فجر اليوم لاسباب غير معلومة”، مبينا أن “القطع استمر ثلاث ساعات قبل ان تنسحب القوة الى مخمور”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امريكية تقطع طريق الموصل – الشرقاط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر أمني، السبت، بأن قوة امريكية قطعت الطريق البري بين مدينتي الموصل مركز محافظة نينوى والشرقاط بمحافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة أمريكية مكونة من ثلاثة همرات قطعت الطريق البري موصل – شرقاط فجر اليوم لاسباب غير معلومة”، مبينا أن “القطع استمر ثلاث ساعات قبل ان تنسحب القوة الى مخمور”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امريكية تقطع طريق الموصل – الشرقاط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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