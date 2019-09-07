الحشد الشعبي يبحث مع إدارة الأنبار التنسيق والتعاون المشترك

2019/09/07 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وفد من اللواء 26 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، مع نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وذكر إعلام اللواء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "وفداً من اللواء 26 بالحشد الشعبي زار، نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي في مقر المحافظة".وأضاف البيان، أن "الغرض من زيارة الوفد هو التنسيق والتعاون المشترك بشكل أكبر في مختلف المجالات بما يخدم البلد وشعبنا الكريم"، مبينا أن "الوفد قدم شكره وتقديره لتعاون حكومة الانبار مع قيادة اللواء وقواتها فيما يتعلق بتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة وعودتهم من طريق عرعر الحدودي".انتهى

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