2019/09/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد من اللواء 26 بالحشد الشعبي، السبت، مع نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المختلفة.وقال إعلام اللواء في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “وفداً من اللواء 26 بالحشد الشعبي زار، نائب محافظ الانبار مصطفى احمد الجميلي في مقر المحافظة”.وأضاف إن “الغرض من زيارة الوفد هو التنسيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 بالحشد يبحث مع إدارة محافظة الأنبار التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المتعددة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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