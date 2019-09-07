2019/09/07 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعربت عضو مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي السابقة هديل كامل، اليوم السبت، عن أملها بنجاح من سيلتحقون بمجلس الأمناء، مشيرة الى انها تأمل منهم إتمام مهمة الرقابة “برؤى مهنية واضحة”.وقالت كامل في منشور على حسابها في فيسبوك “أقدم تهانيّ الخالصة الى الاعضاء الجُدد الذين سيلتحقون بمجلس أمناء شبكة الإعلام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هديل كامل تودع شبكة الإعلام العراقي: تعلمت الكثير..وهذا ما اتمناه المركز الخبري الوطني.

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