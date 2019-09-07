علاوي يدعو الى منع تعدد القوى العسكرية

2019/09/07 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة لمنع تعدد القوى العسكرية.

وقال علاوي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر انه “لطالما اكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة”.

وأضاف ان “الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع”.

واشار الى انه “لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة”

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