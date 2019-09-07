2019/09/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية عن وضع خطة طوارئ خاصة العاشر من محرم الحرام لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواكب الحسينية .وقال رئيس لجنة الصحة حسين الكارضي للنعيم نيوز , إنه ” تم تشكيل غرفة عمليات خاصة من صحة المحافظة بالتنسيق مع ممثلية الشعائر الحسينية ولجنة الصحة في مجلس المحافظة لإدارة خطة طوارئ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تعلن عن خطة طوارئ طبية خاصة بالمواكب الحسينية النعيم نيوز.

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