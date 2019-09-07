2019/09/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي، السبت، أن الفصل التشريعي القادم سيشهد تقديم مقترح تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الاحوال الشخصية والتي تمنع الاباء من حضانة ابنائهم.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الفصل التشريعي القادم سيشهد الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالتعديلات الواردة على المادة (٥٧)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يعتزم تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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