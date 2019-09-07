مدير ناحية القحطانية ل”ايزيدي 24″إنفجار منزل بگرزرك يوقع شهيدين وجريح

2019/09/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خيري علي ابراهيم قال مدير ناحية القحطانية جنوب قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق “جلال خلو” أن انفجارآ وقع في قرية العدنانية ضمن حدود الناحية وأسفر عن استشهاد عنصرين من الجيش العراقي وجرح آخر.واوضح “خلو” ان صباح هذا اليوم السبت 7 أيلول 2019 وفي تمام الساعة السابعة ونصف وأثناء عمل …

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