وزير الاتصالات لـ”المعلومة”: نجحنا بتحجيم عمل الشركات الاحتكارية .. والحرب مستمرة

2019/09/07 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، السبت، عن نجاحه بتحجيم عمل الشركات الاحتكارية داخل الوزارة، فيما أكد الحرب مستمرة في ضرب “اوكار” تلك الشركات.وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “خلال فترة وجيزة استطعنا تحجيم عمل الشركات الاحتكارية داخل وزارة الاتصالات”، مؤكدا أن “الحرة مستمرة ضد الفاسدين داخل وزارة الاتصالات وضرب أوكار الشركات الاحتكارية للاتصالات”.[…]

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