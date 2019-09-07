الاردن تعلن وصول النفط العراقي لها بسعر تفضيلي

2019/09/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، السبت، عن وصول النفط العراقي الى بلادها بسعر تفضيلي.

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