الهند تفقد الاتصال بمركبتها الفضائية “تشاندرايان2”

2019/09/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند، اليوم السبت، أنها فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية “تشاندرايان-2″، وذلك في انتكاسة لخطتها بالهبوط بمسبار غير مأهول على سطح القمر.وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن” المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية “تشاندريان-2″ اليوم”، مضيفا، انه” في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور”.وتعتبر بعثة

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