ديلي تيلغراف : المبعوث الجديد للشرق الأوسط يفتقد للخبرة

2019/09/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت ديلي تلغراف اليوم السبت تقريرا لمحررتها من بيروت عن المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط.آفي بيركوفيتش.وتشير الكاتبة إلى أن آفي بيركوفيتش، والذي يبلغ من العمر 30 عاما، سيخلف جاسون غرينبلات، المحامي العقاري السابق لترامب، بعد أن أعلن يوم الخميس أنه سيتنحى عن منصبه كمبعوث للشرق الأوسط..ويعمل بيركوفيتش، الذي

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