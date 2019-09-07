إنجاز طبي كبير.. أول عملية قلب بالروبوت

2019/09/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى طبيب هندي بنجاح 5 عمليات غير جراحية باستخدام الروبوت قبل أشهر على مجموعة من المرضى كانوا يبعدون عنه مسافة تزيد عن 30 كم، وفقا

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