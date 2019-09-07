لماذا أمحى محمد بن سلمان سعود القحطاني عن وجه الأرض؟

2019/09/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الباحثة والمعارضة السعودية، "مضاوي الرشيد" إن الغموض ما زال يكتنف اختفاء "سعود القحطاني"، أحد أهم أعوان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرجل الذي

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