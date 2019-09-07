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الأخبار المحلية

السبت 7 سبتمبر 2019 | 11:16 صباحاً | عدد القراءات : 19

توجه حكومي برلماني لإعادة النظر في عقود شركة إيرثلنك

بغداد/..



كشف مصدر برلماني، اليوم السبت، عن وجود توجه حكومي لإعادة النظر في عقود شركة إيرثلنك المحتكرة لأغلب إنترنت العراق.

وقال المصدر إن "شركة إيرثلنك تحتكر نسبة 85% من الإنترنت في العراق، بينما بقية الشركات تعمل بنسبة 15% فقط، وهذا مؤشر خطير على إحتكار شركة واحدة لكل هذا القطاع".

وأضاف أن "وزارة الإتصالات تعمل حالياً على إعادة النظر في عقود هذه الشركة، خاصة وأن الخدمات المقدمة من قبلها تشوبها الكثير من المشاكل".

وأشار إلى أن "هناك جهد برلماني يضاف إلى جهد الوزارة في إعادة النظر بعقود هذه الشركة".

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