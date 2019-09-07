2019/09/07 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت جدة عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية “جيجي حديد” في أواخر شهر أغسطس عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصابها ستة مرات.ووقف إلى جانب “جيجي حديد” في محنتها حبيبها الجديد “تيلر كاميرون”، نجم برنامج Bachelorette، حيث سافر على متن طائرة متوجِّهة إلى هولندا لمواساتها، رغم مرور شهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة جدة جيجي حديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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