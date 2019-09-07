2019/09/07 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة ثلاثة جنود خلال تفكيكهم منزل مفخخ في سنجار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة ثلاثة جنود خلال تفكيكهم منزل مفخخ في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).