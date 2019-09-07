درجات الحرارة تشهد انخفاضاً قد تصل الى 40 درجة

2019/09/07 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … توقع متنبئون جويون، اليوم السبت، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى 40 درجة، في بعض المحافظات الغربية والوسطى، فيما أشاروا إلى أن الموسم المقبل سيشهد أمطاراً غزيرة وطقسا شديد البرودة.وقال المتنبئ واثق السلامي، في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك”، وتابعته /بدر نيوز/، إن “درجات الحرارة ستنخفض دون المعدل […]

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