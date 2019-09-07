اعتقال 3 متهمين بمحاولة اختطاف فتى في ذي قار

2019/09/07 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بمحاولة اختطاف فتى في قضاء سوق الشيوخ بعد مطاردة أمنية.

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