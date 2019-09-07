2019/09/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناع الموز والليمون لتفتيح البشرة وإضفاء النضارة والحيوية.تعرفي معنا على مكونات هذا القناع وطريقة تحضيره مع فوائد كل مكون على حده.المكونات: بيضة طازجة نصف ليمونة طازجة ملعقة كبيرة من القشدة نصف اصبع موز مهروس جيدا ملعقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي الفوائد: عصير الليمون الطازج معروف بقدرته الرائعة على تفتيح البشرة وإعادتها الى

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