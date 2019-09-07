2019/09/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، ان يوم غد الاحد هو اخر موعد لتسلم كشفوات الفرق المشاركة في دوري الصالات النسوي.

وقال رئيس اللجنة يحيى كريم لـ"الغد برس"، ان "يوم غد الأحد سيكون آخر يوم لتسلم الكشوفات من الاندية، للمشاركة في دوري الصالات النسوي لكرة القدم".

واضاف ان "اللجنة النسوية ستعقد يوم غد اجتماعاً لمناقشة أمور الكرة النسوية وكذلك مناقشة المشاركات الخارجية للصالات والملاعب المكشوفة".

يشار الى ان اللجنة النسوية الجديدة في اتحاد الكرة المركزي تم تشكيلها مؤخراً، وتتألف من يحيى كريم رئيساً، وصباح عبد الرضا نائباً للرئيس، ومظاهر جليل أميناً للسر، فضلاً عن عضوية أزهار محمد وخلود حميد وماجدة حميد وعلي عباس وإقبال محمود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. آخر موعد لتسلم كشوفات فرق دوري الصالات النسوي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. آخر موعد لتسلم كشوفات فرق دوري الصالات النسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).