نائب: مواقف الصدر إعلان مبكر عن رفع دعمه من عبد المهدي

2019/09/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف عضو مجلس النواب يوسف الكلابي, السبت, حكومة عادل عبد المهدي بانها حكومة مجاملات وتشبه حكومات تصريف الاعمال, معتبرا أن تغريدات السيد مقتدى الصدر ترجمه حقيقية للواقع واعلان مبكر لرفع دعمه عن عبد المهدي .وقال الكلابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تغريدات السيد مقتدى الصدر الاخيرة ارى انها اعلان صريح بسحب دعمه لحكومة عادل […]

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