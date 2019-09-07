2019/09/07 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة ولاء الشريف، اليوم السبت عبر حسابها الشخصي بموقع (إنستجرام) صور حفل خطبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي.وأعلنت الممثلة ولاء الشريف، بطلة مسلسل (أبو العروسة)، خطبتها للممثل الشاب ماجد الشرقاوي، يوم السبت الماضي، حسب موقع مصراوي.ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة في الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولاء الشريف تحتفل بخطوبتها من الفنان ماجد الشرقاوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاء الشريف تحتفل بخطوبتها من الفنان ماجد الشرقاوي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاء الشريف تحتفل بخطوبتها من الفنان ماجد الشرقاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).