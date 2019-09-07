ديالى: القبض على 16 مطلوبا وضبط ثلاث شاحنات مخالفة

2019/09/07 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن القاء القبض على 16 مطلوبا بينهم ارهابي، وضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “شرطة المحافظة وتوابعها وخلال ممارساتها الامنية، القت القبض على عدد من المطلوبين

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