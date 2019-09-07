الحزب الشيوعي يلمح لعدم تحالفه مع الصدريين في الانتخابات المحلية

2019/09/07 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألمح الحزب الشيوعي العراقي، السبت، إلى عدم استمراره بالتحالف مع التيار الصدري خلال انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان المقبل.وقال القيادي بالحزب طلعت كريم في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب الشيوعي ربما يخوض الانتخابات المحلية ضمن تحالف سياسي جديد، يجمع فقط القوى المدنية، وربما يدخل في ائتلافات أخرى”، […]

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