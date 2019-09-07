أمانة بغداد تعلن تهيئة خط طوارئ لتصريف مياه الامطار في العاصمة

2019/09/07 | 11:35

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت (07 ايلول 2019)، تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادر الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة ومحطات المجاري".

وأضاف البيان أن "الخطوط المذكورة ستقوم بدعم وإسناد المحطات والخطوط وبالتالي مضاعفة القدرة التصريفية لمياه الامطار واختصار الوقت اللازم للتصريف".

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت حكومة اقليم كردستان، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد في الاسبوع المقبل.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب لها، انها "قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر ومؤسسات الحكومة، ليوم الاثنين المقبل 9/9/2019

بغداد اليوم - النجف

تكشف وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، تفاصيل جديدة عن قضية شغلت الرأي العام العراقي، وتنقلت بملفات كثيرة بينها الارهاب والمخدرات وحقوق الانسان، خلال شهر أيار الماضي 2019، فجرها شاب من محافظة النجف يدعى "علوش جرمان

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الجمعة، عن تقديم لجنته طلبا الى وزير التربية وكالة قصي السهيل من اجل إنهاء عقود طبع المناهج الدراسية خارج البلاد.

وقال المكصوصي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "وزارة التربية

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