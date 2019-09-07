2019/09/07 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجديد الذي يحمل اسم (بعشق تفاصيلك)، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).أغنية (بعشق تفاصيلك) مستوحاة من فكرة كليبها الأخير (ملعون أبو العشق) ، و هي من كلمات أحمد ماضي، والحان عادل العراقي، وتوزيع إستديو طوني سابا، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم تطرح كليب (بعشق تفاصيلك) وكالة صدى الاعلام للانباء.

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