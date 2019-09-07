الأردن سيفاوض العراق لزيادة واردات النفط الخام

2019/09/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، إن عمان ستتفاوض مع العراق قريباً،لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورّد إلى الأردن، والبالغة 10 آلاف برميل يومياً.وأضافت أن شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من الخميس، عبر صهاريج تحط في مصفاة البترول الأردنية، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في شباط/فبراير من العام الماضي.

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