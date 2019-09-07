من كربلاء.. وزير الدفاع يبحث خطة زيارة عاشوراء

2019/09/07 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم السبت، عن خطة زيارة العاشر من محرم الحرام.

وقال وزير الدفاع الشمري، أنه "تم التباحث مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، عن خطة زيارة العاشر من شهر محرم الحرام، ذكرى استشهاد الامام الحسين ع".

ووصل الشمري صباح اليوم الى محافظة كربلاء المقدسة، حيث عقد اجتماعاً امنياً موسعاً مع القادة والامرين في الجيش والحشد الشعبي في مقر عمليات الفرات الأوسط، التي تتولى مسؤولية حفظ الامن في خمس محافظات هي كربلاء والنجف وبابل وواسط والديوانية.انتهى/س

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