محكمة تركية تحكم بسجن معارضة 10 سنوات بسبب تغريدة

2019/09/07 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن نحو 10 سنوات بحق المعارضة العلمانية جنان كفتانجي أوغلو بعد إدانتها بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدولة التركية على الإنترنت.وكانت جنان، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، أدينت بشكل أساسي بسبب تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر منذ عدة سنوات.وأصدرت محكمة تركية امس الجمعة […]

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