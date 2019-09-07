2019/09/07 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن كتلة الحكمة سالم الطفيلي، اليوم السبت، أحزابا وشخصيات سياسية متنفذة بمنع تنفيذ قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتحويل جنس الأراضي من زراعي الى استثماري.وقال سالم في تصريح للمركز الخبري الوطني، إن “اغلب المشاريع في العراق متلكئة وأصدرت رئاسة وزارة التعليمات جيدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبر “مقاولين ثانويين”..الاقتصاد النيابية تتهم “متنفذين” بمنع تحويل جنس الأراضي المركز الخبري الوطني.

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