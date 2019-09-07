الكعبي: ما سيصدره البرلمان بشأن التواجد الأميركي سيكتبه التاريخ

2019/09/07 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، السبت، أن ما سيصدر مجلس النواب من قرار بشأن التواجد الأميركي في العراق سيكتبه التاريخ، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة ستميز “الاصيل” عن “الدخيل”.وقال الكعبي تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستميز الأصيل الذي يمثل […]

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