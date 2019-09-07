2019/09/07 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص- بغداد

محمود الحسيني

يشهد العراق حركة غير طبيعية بانتشار مركز التجميل في أماكن متفرقة من البلد، وخاصة بعد أن أصبحت أسعارها متيسرة للباحثين والباحثات

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