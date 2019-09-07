طبول حرب المياه والحدود

2019/09/07 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد – خاص - سيف الشمري

تميزت العلاقات الكويتية العراقية بالتوتر طيلة السنوات الماضية بسبب الحرب الذي قادها النظام البائد والتي ولدت وخلفت

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