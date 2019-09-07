2019/09/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان (غلق المواقع اللاأخلاقية واجب ديني و إنساني و وطني) عقد إجتماعٌ كبيرٌ وحاشد نظَّمهُ أعضاء مؤسسات بغداد الثقافية يوم أمس في مبنى المسرح الوطني ببغداد .وقد طالب التجمع بإنشاء البنى التحتية والتقنية اللازمة لغلق المواقع اللاأخلاقية, و مكتب وطني لمكافحة المواد اللاأخلاقية, بالإضافة لتفعيل القوانين والأحكام التي تفرض العقوبات الرادعة بحق من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجماعٌ على غلق المواقع اللاأخلاقية خلال المؤتمر الإعلامي لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية النعيم نيوز.

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