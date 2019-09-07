2019/09/07 | 11:56

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السبت 7 سبتمبر 2019 | 11:50 صباحاً | عدد القراءات : 9

الداخلية توقف ضابطاً برتبة مقدم لتورطه بانجاز معاملات مرورية بوثائق مزورة

بغداد/...القى قسم التحقيق التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مفتشية الداخلية بأمر قضائي القبض على ضابط برتبة مقدم كان يشغل منصب ضابط تسجيل أحد المواقع المرورية ببغداد لتورطه بتسجيل عجلات خلافاً للضوابط وبوثائق ومستمسكات مزورة.

وقال المكتب في بيان، ان" عملية القاء القبض تمت نتيجة كشف قسم التحقيقات في مفتشية الداخلية تورط الضابط بعمليات تسجيل مركبات دون حضور أصحابها الأصليين وبوثائق ومستمسكات مزورة، الأمر الذي نتج عنه استحصال أمر قضائي من قاضي التحقيق المختص بالقبض على المقدم وفق احكام المادة ( 289 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.





واضاف، ان "مكتب المفتش العام نفذ الأمر وأوقف المقدم على ذمة التحقيق معه، ولا زالت الاجراءات التحقيقية مستمرة بالقضية بغية القبض على الاشخاص الذين تم تسجيل عجلاتهم خلافاً للضوابط من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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