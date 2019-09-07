ارتفاع حصيلة قتلى اعصار

2019/09/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن ممثل لرئيس وزراء جزر الباهاما، هوبرت مينيس، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا”، مشيرا إلى أن “العدد مرشح للزيادة بشكل كبير".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية في جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.يشار الى ان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.انتهى..م.م

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