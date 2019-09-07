السهلاني يحمل الوزارات الخدمية مسؤولية تردي الخدمات

2019/09/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني، الوزارات الخدمية مسؤولية تردي الخدمات المقدمة للشعب.

وقال السهلاني في تصريح، إن مسؤولية تردي الواقع الخدمي سببها التراكمات الماضية وتأجيل حلولها، فضلا عن سوء التخطيط وعدم جدية المعنيين بالأمر للتدارك والإصلاح، منتقدا عدم وجود خطوات جادة ومقنعة لتقديم واقع خدمي يتناسب مع ما تم التخطيط له ضمن برنامج الحكومة.

وطالب الوزارات الخدمية بأداء عملي مقنع، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تربك وتثقل برامج الدولة المتوخاة، والتي تعد وسيلة لمضيعة الوقت، مشددا على ضرورة الالتفات في هذه المرحلة الحرجة إلى الملف الخدمي، والمباشرة فوراً بخطوات عملية واقعية، استجابة للصوت الشعبي الرافض لمستوى الأداء الخدمي والمطالب بالنهوض به وبواقع الأداء الحكومي الحالي.

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