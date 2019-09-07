استشهاد واصابة ثلاثة جنود خلال تفكيكهم منزل مفخخ في سنجار

2019/09/07 | 12:00

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر امني، السبت، باستشهاد جنديين اثنين احدهم ضابط برتبة نقيب واصابة جندي اخر خلال تفكيكهم منزل مف...

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