مفتشية الداخلية توقف بأمر قضائي ضابطاً لتورطه بانجاز معاملات مرورية مزورة

2019/09/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفتشية الداخلية، السبت، توقف بأمر قضائي ضابطاً لتورطه بانجاز معاملات مرورية مزورة.

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