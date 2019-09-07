الدفاع المدني تخمد حريقا بفندق في كربلاء وتخلي 160 نزيلاً

2019/09/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باخماد حريق اندلع بفندق في كربلاء، واخلاء 160 نزيلاً.

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