 أمانة بغداد تجهز 52 خط طوارئ لتصريف مياه الامطار

2019/09/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، تهيئة 52 خط طوارئ تستخدم عند الحاجة وتحديدا عند هطول الامطار وبكميات كبيرة.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "كوادر الامانة قامت بتهيئة 52 خط طوارئ بأقطار مختلفة توزعت على جانبي الكرخ والرصافة من بغداد تقوم بتصريف مياه الامطار عند هطولها بكميات اكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة ومحطات المجاري".

وأضافت أن "الخطوط المذكورة ستقوم بدعم وإسناد المحطات والخطوط وبالتالي مضاعفة القدرة التصريفية لمياه الامطار واختصار الوقت اللازم للتصريف".

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