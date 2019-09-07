بارلي: لا تنافس بين المبادرتين الأميركية والفرنسية بشأن إيران

2019/09/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزير الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم السبت، أنه ليس هناك أية منافسة بين المبادرة والأميركية والمبادرة الفرنسية بشأن إيران وتقليل التوتر في منطقة الخليج.

وقالت بارلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأميركي مارك إسبر "تطرقنا لمسألة الأمن البحري لاسيما في منطقة الخليج، وأكدنا على هدفنا المشترك لتعزيز الأمن في هذه المنطقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضافت بارلي "فرنسا تأمل قبل أي شيء في خفض التوتر مع إيران، وهدفنا هو جمع أكبر عدد من الشركاء والإمكانيات، من أجل تحسين وضع الأمن في الخليج".

وتابعا "ليس هناك أي منافسة بين المبادرة الأميركية والمبادرة الفرنسية، بشأن إيران بالطبع، بل على العكس هناك الكثير من التنسيق بيننا".

كما أكدت بارلي أن فرنسا "ستسمر في العمل على دفع إيران لاحترام الاتفاق النووي، وتقليل التوتر في منطقة الخليج.

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