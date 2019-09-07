“بالوثيقة”.. امر القاء قبض بحق ناشط مدني من صلاح الدين كشف ملفات فساد

2019/09/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق اصدرت محكمة استئناف صلاح الدين، مذكرة القاء قبض وتحري بحق الناشط المدني يزيد حسون عفات، وفقاً لممادة 433 من قانون العقوبات.وعلمت “يس عراق” من مصادر في المحافظة، أن “المذكرة جائت على خلفية تهمة التشهير بعد كشفه عن ملفات تتعلق بهدر المال العام في صلاح الدين عبر احد البرامج التلفزيونية”.

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