الاعتصامات تصل الى كرة القدم.. جمهور نادي الميناء يهدد بالتصعيد: شاهد الفديو

2019/09/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق هدد العشرات من مشجعي نادي الميناء، بالاعتصام امام مقر النادي في محافظة البصرة.وامهل المشجعون الهيئه الادارية للنادي يوماً واحداً على تصديق العقود، وبعدها ستنطلق الاعتصامات اذا لم تصادق او توقع من قبلهم.

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