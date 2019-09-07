نائب عن الفتح ... البرلمان يعتزم تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية

2019/09/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

أعلن النائب عن تحالف الفتح سعد الخزعلي، السبت، أن الفصل التشريعي القادم سيشهد تقديم مقترح تعديل المادة ( ٥٧ ) من قانون الاحوال الشخصية والتي تمنع الاباء من حضانة ابنائهم.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي القادم سيشهد الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالتعديلات الواردة على المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية”.

وأضاف، أن “هناك مساعي لوضع قوانين الاحوال الشخصية حد للكثير من الاشكاليات الخلافية خصوصا اذا لم يكن حق الرعاية مكفولا بالاتفاق بعد الانفصال”.

واشار الخزعلي إلى أن “الكثير من الشكاوى وردت إلينا أحقية رعاية الأبناء من الآباء عقب انفصال الزوج عن الزوجة”، مشيرا إلى أن “المقترح سينصف ٧٥٠ الف اب ويضمن لهم رعاية أبنائهم”.

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