وزارة الصحة تنفي استقطاع اموال من المتبرعين بالدم

2019/09/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

نفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، استقطاعها مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، ان “ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعرضته احدى الفضائيات بشأن استقطاع الوزارة مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم، عار عن الصحة”.

واضاف البدر، ان “كافة خدمات التبرع ونقل الدم تتم بشكل مجاني تماما في كافة مصارف الدم الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات”.

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